Autoleitura é opção para acompanhar conta e reduzir consumo de água

Em apenas um semestre, mais de 10 mil clientes se cadastraram na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para obter o serviço de autoleitura do hidrômetro, que permite ao consumidor acompanhar quantos litros de água o imóvel dele consome mensalmente.

A autoleitura também ajuda a evitar multas quando o leiturista não consegue ter acesso ao hidrômetro. As multas são aplicadas pela Caesb quando o responsável pelo imóvel não está presente no local no dia marcado para a leitura ou o equipamento se encontra instalado em área interna, impossibilitando ao agente fazer a leitura.

Outra vantagem da autoleitura: a identificação de possíveis vazamentos ou até mesmo furto de água. O cliente, pela autoleitura, poderá identificar se o consumo aumentou muito mais do que o normal. Apontado o problema, é possível recorrer à Caesb para que a causa da anormalidade seja identificada. A companhia, a partir do próximo semestre, vai intensificar o envio de mensagens para que mais clientes passem a adotar a autoleitura, estimulando o consumidor usar a água de forma consciente e a pagar menos.

Como se cadastrar

Os clientes podem, a qualquer momento, fazer o cadastro para obter o serviço. O primeiro é entrar no site da Caesb. Não é necessário apresentar qualquer documento, mas, para o cadastro, a conta de água do imóvel deve estar em nome do consumidor.

O próximo passo é ler o hidrômetro e informar, pelo site, a numeração encontrada no aparelho. Isso, porém, tem que ser feito três dias antes da data marcada para o leiturista passar no imóvel. Se, por exemplo, o leiturista estiver agendado para o dia 8, então a leitura feita pelo cliente terá que ser encaminhada até o dia 5. A conta de água feita com a ajuda da autoleitura estará disponível no site cinco dias úteis após a informação dada pelo cliente.

*Com informações da Agência Brasília