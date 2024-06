Domingo (30) é o último dia de inscrição para processo seletivo de estagiários do GDF

As inscrições para o processo seletivo de estágio do Governo do Distrito Federal (GDF) terminam no próximo domingo (30). O programa tem 4.132 vagas e é destinado a estudantes de nível médio regular, nível médio técnico, educação de jovens e adultos (EJA) e nível superior em diversas áreas.

“O prazo chegou a ser prorrogado para ampliar a oportunidade daqueles estudantes que ainda não tiveram a chance de participar e agora é a data final”, explica o secretário-executivo de Contratos da Secretaria de Economia, Daniel Riehl. “É preciso esclarecer que o estágio é para nível médio e superior em várias áreas, e o estudante pode ser designado para vários órgãos do GDF”, acrescenta.

A seleção é realizada em parceria com a Universidade Patativa e os interessados devem fazer a inscrição no site universidadepatativa.com.br até as 23h59 de domingo (30).



O Programa de Estágio da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) tem o propósito de preparar estudantes para o mercado de trabalho. A ideia é oferecer uma experiência prática em diversas áreas, além de contribuir para a formação de força de trabalho qualificada.

Além de promover o crescimento profissional, o programa estimula o desenvolvimento pessoal dos estagiários, preparando-os para desafios futuros. Ao investir nesses talentos, o governo constrói um futuro mais promissor para a economia e a sociedade do Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Economia