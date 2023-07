Serviços na rede elétrica afetam áreas de três RAs nesta quinta (27)

Interrupção programada em Sobradinho II, Park Way e Planaltina será para manutenção e poda de árvores

Nesta quinta-feira (27), Sobradinho II, Park Way e Planaltina ficarão sem energia para serviços de poda de árvores e manutenção de rede elétrica. A interrupção é necessária para garantir a segurança da população e dos profissionais durante os trabalhos.

A manutenção de rede será em Sobradinho II, afetando as QRs 3 e 4 e a chácara Buriti, das 9h às 16h.

No Park Way, das 13h às 17h, a interrupção afetará a Granja do Ipê, chácaras 18 e 19, as casas 22, 25, 26, 73 e os lotes 1, 18, 30 e 32, para poda de árvores. O mesmo serviço será feito em Planaltina, das 10h às 16h, onde ficam sem energia os núcleos rurais Rajadinha (BR-479), Santos Dumont (chácara 51) e Tabatinga (área especial 4).

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília