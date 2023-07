Reunião apresenta a padres licenciamento para eventos religiosos no Plano

Projeto prevê cadastramento online de festas católicas no DF

A Administração Regional do Plano Piloto, o Conselho de Políticas Públicas e Gestão Governamental e padres de Brasília se reuniram na manhã desta quarta (26) para falar sobre a legislação para a realização de eventos religiosos no Plano Piloto.

A reunião também teve o objetivo de tirar dúvidas dos padres sobre diversos eventos na capital. A coordenadora de Desenvolvimento da Administração do Plano Piloto, Jaqueline Pérez, explicou como pode ser feito o cadastramento de eventos. Há um projeto-piloto para que esse cadastramento passe a ser totalmente online.

A Secretaria de Segurança Pública fornece o primeiro formulário de cadastro e segue as adequações para a realização de cada evento, com no mínimo de 30 dias de antecedência do evento. Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária e Detran também são acionados, a depender do tamanho do evento.

“É importante ressaltar que os procedimentos apresentados são necessários para garantir a celeridade dos trâmites, além de manter a segurança de todos os participantes”, disse o administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Com informações da Agência Brasília