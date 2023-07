PF descarta bomba na Esplanada; confira o que foi encontrado na mala

Por volta das 10h, uma mala preta foi encontrada encostada em uma das escadarias de emergência na área externa do prédio

As forças de segurança pública do Distrito Federal foram mobilizadas, na manhã desta quarta-feira (26), para averiguar uma possível ameaça de bomba na área externa do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Porém, horas depois, as autoridades descartaram a presença de explosivos no local.

Por volta das 10h, uma mala preta foi encontrada encostada em uma das escadarias de emergência na área externa do prédio. Em cima dela estava um bilhete e uma Constituição. Ao ser aberta, as autoridades encontraram apenas roupas. O prédio precisou ser esvaziado e foi isolado durante a operação.

A operação contou com a participação da Polícia Federal, da Polícia Militar (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

