Sequestradores de motorista de aplicativo são presos

Ela chegou a ser amarrada e, após rodarem com ela no carro, a abandonaram em um mato na região do Novo Gama

Os dois sequestradores de uma motorista de aplicativo foram presos em ação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Civil (PCDF) nesta quarta-feira (09). A vítima foi sequestrada nesta manhã, por volta da 9h, próximo ao SENAIS, na quadra 8 do Gama. Ela chegou a ser amarrada e, após rodarem com ela no carro, a abandonaram em um mato na região do Novo Gama.

Ela conseguiu se desamarrar e pedir ajuda na rodovia. O carro foi abandonado pouco depois, em Valparaíso. Segundo as corporações, os dois já estavam sendo monitorados pelos serviços de inteligência das policias e detidos na quadra 23 do Gama. Ambos já tem extensa ficha criminal por tráfico de drogas e roubo de carros. Eles foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia e atuados por roubo com restrição de liberdade.