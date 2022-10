Senac prorroga inscrições de cursos profissionalizantes

Interessados têm até 9 de outubro para se candidatar aos mais de 50 cursos oferecidos pela instituição

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) do Distrito Federal prorrogou as inscrições de mais de 50 cursos gratuitos de qualificação profissional até o próximo domingo (9).

No total, são 1,8 mil vagas oferecidas para o início dos cursos e outras 2,2 mil para o cadastro reserva na instituição. São 57 cursos no total, que incluem as áreas da gastronomia, beleza, tecnologia da informação, entre outras.

As inscrições são realizadas por meio do site www.df.senac.br/inscricao-psg/, por onde os candidatos deverão colocar os dados pessoais para concorrerem às vagas. O resultado da classificação, também com prazo prorrogado, será divulgado no dia 21 de outubro até às 23h no portal do Senac. As matrículas dos aprovados devem ser preenchidas até dia 28 de outubro.

O edital do Programa Senac de Gratuidade (PSG) pode ser acessado pelo endereço eletrônico www.df.senac.br/psg/#/programa-senac-de-gratuidade, por onde as informações de cursos e exigências de matrícula são especificadas. A oportunidade conta com formações nas unidades de Ceilândia, Gama, Plano Piloto, Sobradinho e Taguatinga.

Na inscrição, os candidatos deverão encaminhar documentação de RG e CPF (frente e verso); comprovante de escolaridade; comprovante de residência e autodeclaração de renda, conforme consta no edital. As exigências para participar do processo seletivo estão descritas também em SAIBA MAIS ao fim desta matéria.

O presidente do Sistema Fecomércio e presidente do Conselho Regional do Senac-DF, José Aparecido Freire, afirmou que estes cursos contribuem para que as cidades do DF se desenvolvam e a economia local melhore. “Fazemos um trabalho social olhando para fora, para a sociedade. […] O PSG é uma oportunidade enorme para que os cidadãos possam conseguir voltar ao mercado de trabalho ou até mesmo conseguir o seu primeiro emprego”, destacou Aparecido.

A maior parte das ministrações dos cursos acontecem de maneira presencial, mas o instituto destaca que adaptações serão feitas caso seja necessário em alguma eventual proliferação da covid-19. Assim, as aulas seriam ministradas, de acordo com a necessidade, no modelo híbrido (remoto e presencial).

“Enquanto prevalecer a necessidade de adoção de medidas para contenção da disseminação da covid-19, algumas das atividades educacionais serão desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos ou com atividades flexíveis entre modelos presenciais e remotos”, ressaltou o Senac-DF.

Saiba mais:

Somente poderão participar do processo seletivo e dos cursos PSG do Senac-DF os candidatos que cumprirem com os seguintes requisitos:

Possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários mínimo federais;

Ter idade igual ou superior à idade mínima exigida para acesso ao curso;

Ter a escolaridade igual ou superior à exigida para o curso escolhido;

Não ter status evadido ou desistente em curso PSG, com prazo igual ou inferior a 1 (um) ano, da data de evasão ou desistência, situação que será verificada no ato da inscrição e da matrícula.

É obrigatória a participação do aluno no primeiro dia de aula para garantir a matrícula. Caso não consiga, o estudante deverá justificar a ausência por meio de processo formal embasado no Regimento Escolar do Senac-DF.