DF tem alerta de tempestade para essa quarta

O tempo deve continuar abafado na capital federal, mas a chuva pode amenizar os efeitos do período da seca

Elisa Costa

O Distrito Federal pode receber pancadas de chuva intensas nessa quarta-feira (5), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo do instituto indica perigo potencial de tempestade para a capital do país e para outros estados do Norte, Nordeste e Sudeste. Em Brasília, a previsão de temperatura para hoje é de mínima de 18ºC e máxima de 28ºC, com umidade relativa do ar entre 40 e 90%.

De acordo com o meteorologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet, a chuva vai amenizar a secura entre hoje e amanhã: “A umidade já está se elevando, começa a ficar mais alta amanhã, entre 45% e 50%, e na quinta feira dá mais uma melhorada”. O céu em Brasília continuará fechado e o calor só deve dar uma trégua no final da tarde, quando o sol se pôr.

Segundo os especialistas, essa tempestade está vindo das regiões de Goiás e Minas Gerais, onde foi registrada chuva de granizo na tarde de segunda-feira (3), e ao longo da semana, uma frente fria passará pelo Centro-Oeste, trazendo as tempestades. Contudo, não há o que temer, porque o Inmet afirmou que há baixo risco de queda de energia, queda de árvores ou alagamentos.

No início dessa semana foi registrado chuva em alguns pontos isolados da cidade, mas os brasilienses ainda sofrem com o calor. Nessa terça-feira (4), o relato de moradores do Plano Piloto, Planaltina e Águas Claras indicou que o tempo ficou nublado e quente nesses locais. Por volta das 15h, o sol voltou a aparecer e não houve chuva. Em Santa Maria, Estrutural e no Guará também fez sol.

A moradora do Paranoá, Thaylla Beatriz, 19, disse à reportagem que o clima por lá está “quente demais”. Do outro lado da cidade, o morador da Ceilândia, Luiz Igor, 22, também relatou que a região estava sob sol intenso. Natasha Gandara, 21, moradora do Noroeste, presenciou alguns minutos de chuva fraca e comentou: “Continua quente e seco”.

A chuva nos próximos dias deve aparecer no final da tarde e início da noite, acompanhada de trovoadas e um céu repleto de nuvens. O vento deve ser fraco e moderado, chegando a 60km/h. Na quinta-feira (6) o dia será abafado, com mínima de 19ºC e máxima de 30ºC. Na sexta-feira (7) a mínima pode chegar a 20ºC, com máxima de 28ºC. Há previsão de chuva até o próximo sábado (8) e a temperatura pode alcançar mínima de 18ºC e máxima de 31ºC.