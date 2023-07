Senac abre mais de mil vagas para cursos gratuitos

Segundo a diretora regional interina do Senac-DF, Cíntia Gontijo, os cursos gratuitos representam uma oportunidade imperdível.

O Senac-DF irá abrir, nesta sexta-feira (14), as mais de mil inscrições para cursos gratuitos com início em setembro. O edital faz parte do Programa Senac de Gratuidade, voltado para pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários-mínimos, que sejam alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores, empregados ou desempregados. Entre as áreas ofertadas estão: Gastronomia, Saúde, Beleza, Tecnologia da Informação e muito mais.

Segundo a diretora regional interina do Senac-DF, Cíntia Gontijo, os cursos gratuitos representam uma oportunidade imperdível. “São cursos excelentes, com instrutores capacitados. Temos investido muito em nossa infraestrutura para oferecer o melhor ao nosso aluno. Queremos com o programa dar a chance para que as pessoas tenham qualidade de vida e cidadania, por meio da educação e do emprego”.

Inscrições

Os interessados deverão preencher o formulário inicial e criar login e senha pelo site. Ao se cadastrar, o candidato deverá encaminhar a documentação (frente e verso) do RG e CPF e do comprovante de residência.

Após essa etapa, fará a escolha entre as opções de cursos disponíveis. Serão permitidas duas matrículas ao mesmo tempo por cada usuário, desde que os turnos sejam diferentes. As vagas serão distribuídas por ordem de inscrição.

Veja as vagas ofertadas.