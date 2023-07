Alunos da rede pública têm até domingo (16) para se inscrever no CIL

‌Há vagas para os cursos de inglês, japonês, francês e espanhol

“Nesse momento, as vagas são destinadas apenas a estudantes matriculados na rede pública de ensino. Em agosto, a comunidade poderá se inscrever nas vagas remanescentes”.

Estudantes da rede pública a partir do 6º ano do ensino fundamental têm até domingo (16) para se inscrever nos Centros Interescolares de Línguas (CILs). Há vagas para os cursos de inglês, japonês, francês e espanhol e o cadastro deve ser feito na internet por meio deste link.

Alunos do ensino médio ou no segundo e terceiro segmentos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem se inscrever. A opção deve ser, obrigatoriamente, em turno contrário ao da matrícula da unidade escolar de origem.

O candidato poderá fazer inscrição para até quatro opções de CILs e de Língua Estrangeira Moderna, dependendo da oferta de cada unidade. No DF há 17 centros. Para ver quais idiomas cada um deles oferta basta acessar este link.

Nesse momento, as vagas são destinadas apenas a estudantes matriculados na rede pública de ensino. Em agosto, a comunidade poderá se inscrever nas vagas remanescentes.

Matrículas

A matrícula deve ser feita entre os dias 18 e 20 de julho nas secretarias das respectivas unidades de ensino. Veja a lista de documentos exigidos para a matrícula no CIL:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Identidade do estudante

→ CPF do estudante

→ Duas fotos 3×4

→ Comprovante de residência

→ Declaração de escolaridade atualizada

→ Para os estudantes com menos de 18 anos, é necessário apresentar os documentos do responsável (CPF e RG).

Com informações da Agência Brasília