Cercamento do Parque Ecológico de Santa Maria traz segurança aos moradores

Governadora em exercício Celina Leão visitou as obras no local, que conta com investimento de R$ 3,5 milhões do GDF

Durante visita à Santa Maria nesta quinta-feira (13), a governadora em exercício, Celina Leão, acompanhou as obras no Parque Ecológico da cidade, que está sendo cercado e tem recebido iluminação.

As obras no local somam mais de R$ 3,5 milhões, sendo aproximadamente R$ 1,1 milhão para o cercamento, que está em estágio avançado. Essa etapa inclui a instalação de 4,8 mil metros lineares de alambrado para proteger o equipamento público.

Já o projeto de iluminação consiste na instalação de 98 postes com lâmpadas LED em um trecho de 4,7 km. Essa fase tem recursos de R$ 1,05 milhão de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva, que acompanhou a visita.

“Esse parque está sendo muito usado pela comunidade, ele está sendo todo cercado, a iluminação pública também acontece nesse momento. Já temos uma pista de caminhada aqui dentro, uma quadra de areia, um ponto de encontro comunitário (PEC). Então, nós temos um projeto belíssimo para esse parque aqui, que a construção dele cada vez mais vai se ampliando dentro da visão de sustentabilidade. E que ele seja mais um espaço para família, de lazer e prática de atividade física”, destacou a governadora em exercício, Celina Leão.

Recentemente, o GDF concluiu a obra de um portal no parque, feito em estrutura mista de concreto armado e metálico, incluindo pórtico e guarita. O aporte foi de R$ 257,4 mil, enquanto para os demais equipamentos já instalados foram destinados R$ 1,13 milhão.

Localizado na Quadra Central 1, o parque foi inaugurado em julho de 2021. Desde então, o espaço vem recebendo infraestrutura e hoje conta também com parque infantil, Ponto de Encontro Comunitário (PEC), quadra de areia, quadra poliesportiva, pergolado, conjunto de lixeiras, bancos e mesas de concreto. A maioria dos investimentos no parque é feita pela Agência de Desenvolvimento (Terracap).

O espaço tem atributos ambientalmente sensíveis, como campos de murundus, vegetação típica do Cerrado facilmente inundável na época das chuvas. Dessa forma, o Plano de Manejo – ações de gestão em unidades de conservação (UCs) – busca garantir que o uso do equipamento público não cause prejuízos à biodiversidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Melhorias na cidade

A governadora em exercício, Celina Leão, conheceu as instalações da nova sede da Polícia Rodoviária Federal

Mais cedo, a governadora em exercício esteve na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Maria. Ela conheceu as instalações do espaço e ouviu sobre o trabalho de fiscalização nas rodovias e os projetos de modernização da corporação, como o aumento do uso de câmeras inteligentes para monitoramento.

“Nós visitamos a Polícia Rodoviária Federal, que tem um trabalho grande de parceria conosco no combate à violência contra a mulher. Eles levantam essa bandeira com muita força”, defendeu.

Além das obras acompanhadas pela governadora em exercício, a cidade tem a previsão de mais melhorias. Segundo o administrador regional de Santa Maria, Josiel França, a intenção é reformar a Praça Central, duplicando o número de quadras e construindo um parcão para pets e uma academia ao ar livre. Também há planos para implantar a iluminação pública de LED, levando mais segurança à cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essas obras estão em fase de processo e passamos hoje aqui para a governadora. Com essa visita, esperamos que ela possa nos ajudar a destravar algumas delas”, comentou o administrador da região.

Para encerrar a visita por Santa Maria, Celina Leão foi até a sede da Associação de Produção Artesanal de Santa Maria (APAS), espaço voltado para cursos profissionalizantes gratuitos para a comunidade da cidade. “Tenho muito carinho por esse lugar. Eu já frequentava aqui antes mesmo de ser deputada”, contou a governadora em exercício.

O local oferece capacitação nas áreas de cuidado aos idosos, telemarketing e artesanato. Ao longo da trajetória, mais de 20 mil pessoas foram qualificadas na cidade. “Geramos emprego e renda para a comunidade. Nós trabalhamos também com exportação de panos de prato, no segmento do artesanato”, afirmou a presidente da APAS, Miraci Oliveira Marques. “Tudo começou junto com Celina, que tornou-se nossa madrinha”, acrescentou.

Com informações da Agência Brasília