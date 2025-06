PMDF prende dois adultos e apreende quatro menores por tráfico de drogas no Gama

Na noite desta sexta-feira (30), uma operação do 9º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de quatro adolescentes suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Setor Oeste, no Gama, Distrito Federal.

A ação foi conduzida pelo Grupo Tático Operacional (GTOP 29), com apoio do setor de inteligência da corporação.

Por volta das 23h, os policiais abordaram os suspeitos e encontraram porções de entorpecentes já fracionadas para venda, incluindo crack, além de uma balança de precisão, sete aparelhos celulares e R$ 412 em dinheiro.

Os dois adultos foram encaminhados à delegacia do Gama, enquanto os menores foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde serão adotadas as medidas cabíveis.