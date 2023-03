Semana do Imóvel oferece taxas especiais para financiamento

Os clientes poderão financiar até 80% do valor do seu imóvel, com taxas a partir de 8,39% a.a. + TR e prazo para pagamento de até 420 meses.

A partir desta sexta-feira (24), o BRB oferecerá condições especiais na Semana do Imóvel BRB Ademi, promovida em parceria com a Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do Distrito Federal (Ademi-DF) no Casa Park.

Até 2 de abril, das 10h às 22h (de segunda a sábado) e das 12h às 20h (domingo), os clientes poderão financiar até 80% do valor do seu imóvel, com taxas a partir de 8,39% a.a. + TR e prazo para pagamento de até 420 meses.

Outras oportunidades para clientes do banco são carência de até seis meses para pagamento da primeira prestação e até 12 meses nos desligamentos de Plano Empresário BRB, opção de pausa uma vez por ano durante a vigência do contrato, possibilidade de financiamento de custas cartorárias e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e também de troca de indexador dentro dos primeiros 36 meses de contrato, além de outras condições exclusivas, como financiamento para pessoas jurídicas, holdings familiares com financiamento de até 80% e prazo de até 420 meses.

Rentabilidade

“O BRB vem mantendo o seu protagonismo na concessão de crédito imobiliário no DF desde 2019”, lembra o presidente do banco, Paulo Henrique Costa. “O banco reformulou e desburocratizou processos, o que resultou em um atendimento mais ágil. Além disso, oferecemos as melhores taxas do mercado.”

O presidente da Ademi-DF, Eduardo Aroeira Almeida, endossa: “O público terá mais uma excelente oportunidade para adquirir ou trocar seu imóvel ou fazer um investimento. É um momento excelente para comprar imóvel, lembrando que é um investimento muito rentável no DF, um patrimônio que valoriza”.

Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) demonstram que Brasília foi a cidade que registrou a maior valorização de imóveis no Brasil em 2022, com 16,77%. A média brasileira foi de 15,06%.

Durante a Semana do Imóvel, o BRB terá estande próprio para efetivação de negócios com os clientes. As ofertas também estarão disponíveis em página exclusiva na internet: www.imoveisademibrb.com. Os benefícios oferecidos durante o evento serão restritos aos empreendimentos de incorporadoras e construtoras filiadas à entidade e que aderiram ao evento.

As informações são da Agência Brasília