Dupla é presa após perseguição em alta velocidade por mais de 8 km pelas ruas do DF

Um adolescente de apenas 16 anos estava na direção do carro e um homem no banco do passageiro. Este portava uma pistola calibre 380 com seis munições

Dupla tenta fugir da polícia após abordar mulher no Guará, nessa quinta-feira (23). Após o assalto os criminosos fugiram e a polícia foi acionada e montaram um cerco.



Por volta das 20h, uma mulher foi abordada por dois assaltantes armados na QE 17 do Guará. Um dos assaltantes chegou a bater com a coronha da arma na cabeça da vítima. Em seguida, eles fugiram com carro, um Fiat/Argo.



Uma das equipes do Grupo Tático Operacional do 5º Batalhão (Gtop 25) se posicionou na altura do Zoológico, por ser uma das prováveis rotas de fuga. Minutos depois, um Fiat/Argo com as mesmas características do carro roubado passou em alta velocidade.



Teve início o acompanhamento e os policiais do Gtop 25 acionaram, via rádio, outras equipes que estavam posicionadas a frente para auxiliar no cerco.



Os fugitivos seguiram pela via L4 Sul fazendo ultrapassagens perigosas e colocando em risco os demais usuários da via. Na altura da Associação do Servidores do Senado, os policiais conseguiram interceptar e abordar o veículo.



Os dois detidos foram reconhecidos pela proprietária veículo. O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente onde foi autuado por roubo. O homem levado à 1ª Delegacia onde responderá por roubo e corrupção de menores.