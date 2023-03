Homem que roubou cabos do Metrô-DF responderá em liberdade

Segundo a Coordenação de Repreensão aos Crimes Patrimoniais, da Polícia Civil do DF (PCDF), o suspeito tem 26 anos e vive em situação de rua

O homem acusado de roubar os cabos de energia e de cobre do metrô no dia 28 de fevereiro foi solto, nessa quinta-feira (23), por decisão da Justiça do Distrito Federal.

Durante aquela madrugada, o homem teria roubado cerca de 10 metros de fios próximo à Estação Shopping. Foi apenas às 13h30 que o sistema foi reestabelecido e as estações reabertas para os usuários.

“O Sistema de Sinalização e Controle é responsável por enviar a informação da localização de cada trem na via para o Centro de Controle. O sistema impede a aproximação deles e, por segurança, reduz a velocidade de tráfego em determinado trecho quando há falha”, detalhou a Companhia do Metropolitano do DF (Metrô-DF) na data.

Pela situação do homem, a Justiça entendeu que ele poderia responder em liberdade ao furto.