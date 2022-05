Semana começa com 294 oportunidades para quem procura emprego

Nesta segunda-feira, 23, as agências do trabalhador do Distrito Federal vão oferecer, 294 vagas de emprego

Nesta segunda-feira, 23, as agências do trabalhador do Distrito Federal vão oferecer, 294 vagas de emprego. As oportunidades são em várias áreas. A maior parte delas – 209, ao todo – não exige experiência comprovada dos candidatos, o que dá chance para todos, com ou sem familiaridade com a função.

Vinte e três carreiras não há a necessidade de o aspirante ter experiência prévia. O cargo de gerente operacional é o de maior salário nesse perfil. Para Taguatinga Centro, são duas vagas, com remuneração de R$ 4,5 mil e benefícios. A única exigência é ter o ensino médio completo.

Há duas oportunidades, em Águas Claras, para a função de técnico de manutenção eletrônica com salário de R$ 2,5 mil, mais benefícios. A escolaridade exigida é ensino médio incompleto.

Ainda há cinco oportunidades para cozinheiro geral na Asa Norte, no valor de R$ 2 mil, mais benefícios. Para essa vaga, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. Também há chances em funções como auxiliar, açougueiro, desenhista técnico, motofrentista, pedreiro e vendedor.

Os interessados nas vagas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.