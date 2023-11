Hospital São Vicente de Paulo transforma espaços para humanizar atendimento

Revitalizações estão em fase final e abrangem parte elétrica, estrutural e hidráulica, além de trazer novas áreas de lazer e entretenimento aos pacientes

Nos últimos quatro anos, o Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) passou por intervenções significativas que estão transformando a instituição em um local mais moderno e acolhedor aos pacientes. Especializada em saúde mental, a unidade recebeu melhorias na parte elétrica, estrutural e hidráulica, resultando em uma infraestrutura segura e funcional.

As adequações iniciaram em 2019 e estão na etapa final. “Essas mudanças proporcionam um ambiente mais humanizado, acolhedor, confortável e seguro tanto para os profissionais quanto aos nossos usuários. Estamos comprometidos em oferecer o melhor atendimento possível”, garante a diretora do HSPV, Elaine Bida.

Um dos destaques é o ginásio, que ganhou cobertura e teve a quadra poliesportiva revitalizada. Agora, pacientes podem realizar atividades físicas e terapêuticas com mais conforto, inclusive no período chuvoso.

Além das áreas de lazer, houve melhorias significativas no setor de internação, na ala ambulatorial do hospital e no pronto-socorro. Este último passou por uma extensa manutenção predial, incluindo revitalização do posto de enfermagem, Unidade de Pronto Atendimento (UPA), refeitório, copa, cozinha e demais áreas.

As alas de internação e enfermaria tiveram adequações semelhantes como a substituição de telhas, integração de alambrado e de uma galeria de águas pluviais. Já no ambulatório, foi feita a renovação dos banheiros, a criação de um outro voltado a pessoas com deficiência e a substituição de calçadas e alambrados. A previsão é de que as intervenções na ala ambulatorial – que atende, em média, 1,2 mil pacientes por mês – sejam concluídas até a primeira quinzena de novembro deste ano.

As transformações tiveram um investimento de aproximadamente R$3,6 milhões, custeadas pelo governo do Distrito Federal (GDF). “As revitalizações foram um ganho muito grande para os nossos usuários e servidores”, reforça o diretor Administrativo do HSVP, Elias Junior Rocha.

Atendimento

A emergência do HSVP funciona 24 horas por dia, em esquema de porta aberta, isto é, por demanda, sem necessidade de encaminhamento. O atendimento é voltado a adultos, a partir de 18 anos, com casos de urgência e emergência em saúde mental. O ambulatório e a parte administrativa atende de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 12h e das 13h às 18h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o acesso à assistência ambulatorial, contudo, é necessário um direcionamento de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), entre outros. Com o encaminhamento em mãos, o usuário deve marcar a consulta presencialmente no ambulatório.

No pronto-socorro o atendimento é voltado a pessoas acima de 18 anos. A internação é para pacientes de 18 a 59 anos. O HSVP fica localizado na QSC 01, Área Especial, Setor C Sul, em Taguatinga Sul.