Selecionados do Prática/DF devem apresentar documentação até amanhã (07)

Carteira de identidade, CPF e comprovante de escolaridade, entre outros documentos, devem ser levados a uma das 14 agências do trabalhador até as 17h

O prazo para os selecionados do programa Prática/DF apresentarem a documentação exigida vai até esta quarta-feira (07). Os papéis devem ser deixados em uma das 14 agências do trabalhador do Distrito Federal. A desclassificação é imediata para os candidatos que não comprovarem os requisitos de participação e as vagas serão ocupadas por remanescentes constantes do cadastro reserva. O horário de funcionamento das unidades de atendimento é das 8h às 17h.

Iniciativa da Secretaria de Trabalho, o programa de qualificação profissional está em sua primeira edição. São nove cursos em áreas que vão de recepcionista a cuidador de idosos, passando por padeiro e confeiteiro. As inscrições para uma das 510 vagas oferecidas se encerraram em 14 de novembro.

O Prática/DF investe em um modelo diferenciado de educação profissional dividido em três etapas. A primeira fase ocorre em plataforma virtual, com aulas online. Já a segunda é presencial, focada na formação prática dos alunos. A terceira etapa, uma espécie de estágio, visa inserir os estudantes no ambiente de trabalho.

“A qualificação profissional é uma das portas para a inserção do cidadão no mercado de trabalho. Por isso, estamos criando várias modalidades de programas de capacitação”, afirma o secretário de Trabalho, Thales Mendes. “E o Prática/DF ainda tem um diferencial: o aluno poder vivenciar na prática como lidar com os desafios diários da profissão.”

Confira a documentação a ser apresentada em uma das agências do trabalhador:

– Carteira de identidade (ou documento equivalente com foto) e Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF)

– Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho

– Comprovante de escolaridade (é preciso ter, no mínimo, o Ensino Fundamental I completo).

Com informações da Agência Brasília.