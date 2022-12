Ordem de serviço para revitalização do Bloco D é assinada

O tempo estimado para a conclusão da obra é de nove meses. O serviço será feito pela empresa Jatobeton Engenharia e, ao todo, serão investidos R$ 6.317.825,90

Nesta segunda-feira (05), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de revitalização da estrutura do Bloco D do Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, localizado em Brasília, foi assinada. O documento foi assinado pelo Presidente do TJDFT, Desembargador Cruz Macedo.

O tempo estimado para a conclusão da obra é de nove meses. O serviço será feito pela empresa Jatobeton Engenharia e, ao todo, serão investidos R$ 6.317.825,90. A revitalização inclui o reforço na base da escada que desce do térreo para o Pleno e o complemento estrutural da laje da cobertura do prédio.

O Presidente do TJDFT explicou que vai acompanhar as etapas da obra. “Queremos recuperar esse prédio que é muito importante e simbólico para nós”, disse.

Após serem detectadas alterações na laje de cobertura do prédio, em fevereiro de 2019, as atividades realizadas no Bloco D foram suspensas. A decisão foi tomada após recomendação da Defesa Civil.

Os Juízes Auxiliares da Presidência do TJDFT Luis Martius e Caio Brucoli; o Secretário-Geral do Tribunal, Celso Neto, o Secretário Especial da Presidência, Julião Aquino; e o Secretário de Relações Institucionais do TJDFT, André Carvalho, estiveram presentes na reunião.

Os representantes da Jatobeton Engenharia, Fábio José Otacílio da Silva e Marcos Antônio Paulo Barbosa, além dos engenheiros do Tribunal, Ryan Martins Dias Rangel e Alessandro De Castro Dias também participaram do evento.