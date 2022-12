Sai licitação para complementar infraestrutura de energia em duas regiões

Os endereços que receberão as obras são Q 217 e Q S312 de Samambaia e Quadra 6 do Jardim Botânico, Etapa III; certame está marcado para o dia 22, às 10h

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (Terracap) publicou licitação pública para contratação de empresa especializada para a realização de serviços das obras de complementação de infraestrutura de energia elétrica nas quadras das cidades de Samambaia e Jardim Botânico. Os endereços que receberão as obras são Q 217 e Q S312 de Samambaia e Quadra 6 do Jardim Botânico, Etapa III.

Segundo o aviso de licitação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o certame está marcado para o dia 22 de dezembro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até a mesma data, às 9h.

Serão implementados dois postos de transformação e trechos de rede secundárias. As obras contemplam, ainda, o remanejamento da rede elétrica de distribuição com retirada de postes, cabos, estruturas e equipamentos.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap, na seção Licitações Compras/Serviços. Para acessar o edital e os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 28/2022, basta clicar neste link.

Com informações da Agência Brasília