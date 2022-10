Seleção do Programa Nacional de Voluntariado termina amanhã (18)

As organizações serão convocadas na medida em que forem realizadas atividades com o público especificado, considerando os critérios de classificação

As inscrições para o Programa Nacional de Voluntariado para instituições que atendam crianças e adolescentes terminam nesta terça-feira (18). Para participar, é necessário ter, entre os acolhidos, jovens entre 5 e 17 anos.

“Essa chamada é uma oportunidade especial para que novas instituições e seus acolhidos participem de iniciativas realizadas pelo programa e que beneficiam diretamente crianças e adolescentes”, destaca a secretária- executiva do programa, Pollyana Andrade.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 21 de outubro. As organizações que cumprirem os requisitos passarão a compor banco de dados do programa, separadas por categoria, e serão convocadas na medida em que forem realizadas atividades com o público especificado, considerando os critérios de classificação e as categorias, quando for o caso.

Critérios

A instituição participante deverá atender aos seguintes critérios obrigatórios:

– Estar localizada no Distrito Federal;

– Ser uma OSC constituída há mais de um ano;

– Estar com o cadastro ativo na plataforma do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado até o dia 18/10/2022. Para providenciar o cadastro, acesse aqui.

– Ter como público- alvo crianças e adolescente informado na plataforma do Programa;

– Ter experiência comprovada em organização/realização de ações com crianças e adolescente; e

– Indicar a(s) categoria(s) que as ações realizadas pela instituição se enquadra.

A organização deverá anexar, além dos documentos que comprovem o cumprimento dos critérios:

– Termo de Compromisso contendo assinatura de próprio punho do representante legal da instituição, por meio do qual concordará com todos os critérios para participação nas atividades; e

– Cópia do documento de identificação oficial do representante legal da instituição.

Acesse aqui o regulamento completo.

Para fazer o cadastro da instituição na plataformaclique aqui. Em caso de dúvidas no cadastramento, acesso o tutorial disponível nesta página.

Baixe aqui o Termo de Compromisso

O formulário de inscrição para esta chamada está disponível no menu “concursos”.

IMPORTANTE: É necessário estar logado na plataforma do programa para preencher o formulário.