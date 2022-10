Última parcela do IPTU/TLP 2022 vence nesta semana

Em 2022, o Governo do Distrito Federal já arrecadou R$ 832,56 milhões com o IPTU. Nesta última cota serão cobrados R$ 154,3 milhões

Vencem nesta semana a sexta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) e também a da Taxa de Limpeza Pública (TLP), referente ao ano de 2022. Os pagamentos devem ser feitos entre esta segunda (17) e sexta-feira (21). As datas de vencimento são definidas de acordo com o número final da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CI/DF).

Em 2022, o Governo do Distrito Federal já arrecadou R$ 832,56 milhões com o IPTU. Nesta última cota serão cobrados R$ 154,3 milhões. Cerca de 24% dos contribuintes estão com pelo menos uma parcela do IPTU em aberto.

Neste ano, a cobrança do IPTU foi dividida em seis parcelas, no lugar das quatro cotas que eram cobradas anteriormente. Já as alíquotas permanecem as mesmas dos anos anteriores, com atualização apenas sobre os valores dos imóveis.

Para efetuar o pagamento do IPTU/TLP, o contribuinte pode emitir os boletos pelo portal de serviços da Receita do DF. Ao inserir o número de inscrição do imóvel, o contribuinte pode imprimir, gerar PDF, copiar código de barras ou fazer o pagamento com cartão de crédito. Para pagamento no cartão, será direcionado a uma das empresas cadastradas, que aplicam os juros em suas condições.

Outras opções de emissão dos boletos são pelo aplicativo Economia DF ou presencialmente, nas agências de atendimento da Receita do DF e nos postos do Na Hora.

Com informações da Agência Brasília