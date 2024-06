Sejus recebe medalha de bronze no Selo QualiVida

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) foi premiada com a medalha de bronze no Selo QualiVida Edição 2024, um reconhecimento às suas iniciativas de promoção da qualidade de vida no trabalho e valorização dos servidores. A conquista foi anunciada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) da última sexta-feira (21).

O Selo QualiVida, estabelecido pelo Decreto nº 42.375/2021, é um prêmio destinado aos órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. O selo avalia projetos realizados pelas pastas, dentro de cinco áreas temáticas: saúde e bem-estar; desenvolvimento profissional; melhorias na infraestrutura; autoestima e valorização pessoal.

A Sejus-DF se destacou ao inscrever projetos que abrangem diversas áreas de interesse para os servidores. Entre essas iniciativas estão programas de formação profissional, acolhimento, melhorias nas condições de trabalho, plataformas de treinamento, planejamento financeiro e rodas de conversa, com a proposta de viabilizar um ambiente de trabalho mais humano e produtivo.

“Estar entre os primeiros lugares no Selo QualiVida é um reflexo do compromisso da Sejus com ações coletivas e bem-sucedidas. Investir na qualidade de vida no trabalho não apenas aumenta a produtividade, mas também melhora a qualidade do serviço prestado ao cidadão”, afirma a secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, Marcela Passamani.

A titular da Sejus acrescenta que um ambiente de trabalho saudável reduz os afastamentos por doenças laborais e promove um espaço de trabalho digno, significativo e de excelência. “Nossa gestão está focada no bem-estar dos nossos servidores e na criação de um ambiente de trabalho humanizado”, concluiu Passamani.

Entrega do selo



O selo será entregue no II Encontro Anual de Qualidade de Vida no Trabalho & 3ª Edição do Selo QualiVida. O evento será na terça-feira (25), das 8h às 12h, no auditório do Complexo da Polícia Civil.

O encontro é voltado para a troca de experiências e apresentação de boas práticas de qualidade de vida no trabalho, tendo como público-alvo os agentes, membros de comitês/comissões de QVT e servidores da área de Gestão de Pessoas.

*Com informações da Sejus