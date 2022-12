Sejus realiza, nesta quarta-feira (7) 1ª Cantata de Natal do Sistema Socioeducativo no SESC garagem

Além da apresentação musical os adolescentes participam da confecção do cenário e decoração, do apoio técnico e audiovisual

A Secretaria de Justiça e Cidadania entra no clima natalino e promoverá, nesta quarta-feira (7), a 1ª cantata de natal dos adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas. O evento será realizado no Teatro Sesc Garagem.

Ao todo, 51 adolescentes vão contar, sob seus olhares e por meio da música, a história do nascimento de Jesus. Todas as apresentações foram elaboradas pelos próprios adolescentes com a supervisão de servidores. Além da apresentação musical os adolescentes participam da confecção do cenário e decoração, do apoio técnico e audiovisual.

A realização da I Cantata de Natal do Sistema Socioeducativo tem a finalidade de cumprir com as diretrizes previstas no SINASE (CONANDA, 2006) e do Plano Decenal de atendimento Socioeducativo. Além de ampliar o interesse dos adolescentes pelas atividades artísticas e musicais propostas pela Unidades.

“A atividade também tem a proposta de expandir o conhecimento e estimular a vivência nas diversas áreas da música e ainda, proporcionar atividades diferenciadas, ampliando o universo cultural dos adolescentes. Essa participação torna os objetivos sólidos no trabalho de ressignificação da trajetória infracional dos adolescentes, pela oferta de oportunidades de acesso à cultura e ao lazer, que consideramos importante instrumento de transformação social”, disse a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

A Sejus ratifica o compromisso com a garantia de direitos dos adolescentes e jovens, atendidos pelo sistema socioeducativo, e com o aprimoramento de ações no âmbito social, com iniciativas esportivas, culturais, de lazer e ressocialização para o retorno ao convívio social.