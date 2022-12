Divulgado resultado final do FAC Multicultural I

Foram contemplados 278 projetos, que receberão, ao todo, R$ 32 milhões em recursos

Os agentes culturais do Distrito Federal conheceram, nesta quarta-feira (7), a lista dos novos contemplados do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Foram 278 projetos contemplados no edital FAC Brasília Multicultural I, que possui um valor total de R$ 32 milhões. O resultado final foi publicado pela Secretaria de Cultura no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Confira a lista completa do resultado final.

Ao todo, foram 1618 projetos apresentados no certame, passando pela etapa de mérito cultural e, então, pela etapa de admissibilidade, conforme os critérios previstos no edital, e classificando-se segundo a distribuição e remanejamento dos recursos. 92 proponentes vão acessar pela primeira vez os recursos do fundo, tendo seus projetos aprovados no Meu Primeiro FAC. Na categoria Cultura de Todo Tipo, foram inscritos 978 projetos, sendo 152 deles admitidos. Já na categoria Jeito Carnavalesco, foram 49 inscritos, sendo 34 admitidos. Serão destinados R$ 1 milhão para a organização do desfile das escolas de samba de Brasília em 2023, que não ocorre há oito anos. Ao todo, serão investidos quase R$ 5 milhões no próximo carnaval do Distrito Federal.

No prazo de 30 dias corridos, a partir do dia 12 de dezembro 2022, para os proponentes de projetos identificados como “ADMITIDO” ou “ADMITIDO COM GLOSA”, deverá ser comprovado o atendimento aos requisitos descritos nos itens 4 e 13.1 do Edital. O resultado final de admissibilidade traz uma série de documentos que necessitam ser enviados por meio do site do FAC. O agente cultural beneficiário que não cumprir com os prazos previstos no edital terá seu processo arquivado.

“O Fundo de Apoio à Cultura do DF é um orgulho e um modelo para todo o Brasil. Ele está presente em todos os cantos, aonde a gente vai está lá o FAC mostrando os resultados desse investimento forte em cultura que o Governo do Distrito Federal vem fazendo. Os novos contemplados, certamente, vão seguir por esse caminho, movimentando toda a cadeia da cultura e da economia criativa e, principalmente, mostrando por meio da arte o que a nossa gente tem de melhor e de mais singular”, ressalta o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues.