Sejus: O que abre e fecha no Carnaval de 2023

No dia 22 haverá expediente nos postos do Na Hora, Pró-Vítima, Centro Integrado 18 de Maio, Procon e Conselhos Tutelares, a partir das 14h

O período de carnaval, de 18 a 21 de fevereiro, não haverá expediente nos equipamentos da Pasta. No dia 22 (quarta-feira d cinzas) haverá expediente nos postos do Na Hora, Pró-Vítima, Centro Integrado 18 de Maio, Procon e Conselhos Tutelares, a partir das 14h. Confira mais detalhes dos atendimentos em regime de plantão:

Na Hora

Devido ao feriado de carnaval, as unidades do Na Hora não funcionarão na segunda (20/02) e terça-feira (21/02) e retornarão ao funcionamento na quarta-feira (22/2), das 14h às 19h, com emissão de senha até 18h30.

Procon-DF

As unidades do Procon-DF não funcionarão na segunda (20/02) e terça-feira (21/02) e retornarão ao funcionamento na quarta-feira (22/2), das 14h às 17h.

Conselho Tutelar

As unidades do Conselho Tutelar não funcionarão presencialmente na na segunda (20/02) e terça-feira (21/02), mas atenderão as demandas urgentes, registradas pela Cisdeca, por meio dos telefones 125. O retorno do atendimento presencial será na quarta-feira (22/2), entre 14h e 18h.

Pró-Vítima

No feriado de Carnaval, os Núcleos do Programa Pró-Vítima não funcionarão presencialmente, mas atenderão, em regime de plantão pelos telefones (61) 983140620 e (61) 983140622. As atividades presenciais serão retomadas na quarta-feira de cinzas, às 14h.

Centro Integrado 18 de Maio

O Centro Integrado 18 de Maio não funcionará de forma presencial na segunda (20/02) e terça-feira (21/02), mas atenderão as demandas urgentes, em regime de plantão, por meio do telefone: (61) 98314-0636.

Praça dos Direitos

As praças dos direitos da Sejus terão funcionamento de 8 às 23h durante o carnaval, mediante prévia reserva.

Endereços

Praça dos Direitos do Itapoã (7.511,83 m²)

Telefone: 3467-1833

E-mail: [email protected]

Endereço: Quadra 203, Del Lago II, do Itapoã. Próximo ao conselho tutelar do Itapoã.

Localização GPS: https://goo.gl/maps/RYuhB1C9zADsJEEd8 Estação da Cidadania da QNM 28, (7.000 m²)

Telefone: 3371-5073

E-mail: [email protected]

Endereço: QNM 28, área especial, lote B, Ceilândia Norte. Próximo ao 8º Grupamento de Bombeiro Militar.

Localização GPS: https://goo.gl/maps/Po6J6BprD1JNKFSJA Praça dos Direitos da Ceilândia (8.111 m²)

Telefone: 3371-0579

E-mail: [email protected]

Endereço: St. N QNN 13 – Ceilândia. Próximo à Biblioteca Pública da Ceilândia.

Localização GPS: https://goo.gl/maps/i8vahjNvj56DttGQ8 Estação da Cidadania da QNR 02 (3.000 m²)

Telefone: 3585-6113

E-mail: [email protected]

Endereço: QNR 02, área especial, lote 2b, Ceilândia Norte.

Localização GPS: https://goo.gl/maps/V279S9DR6cfhxp8J7 Estação da Cidadania do Recanto das Emas (3.000 m²)

Telefone: 3331-2770

E-mail: [email protected]

Endereço: Avenida Recanto das Emas, Quadra 113, lote 9, Recanto das Emas. Próximo à Unidade Básica de Saúde nº 1 do Recanto das Emas.

Localização GPS: https://goo.gl/maps/gpRmk1dvJHtDx6hC7