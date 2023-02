Emater discute políticas para o campo com movimentos sociais

Durante a reunião, foram discutidas questões como o Prat, a importância da DAP e o auxílio da Emater com a assistência técnica

A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) se reuniu, nessa terça-feira (14), com representantes de movimentos sociais agrários da capital para ouvir demandas e traçar ações a serem trabalhadas em conjunto.

Foram discutidas questões como o Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (Prat), a importância da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), o auxílio da Emater com assistência técnica e extensão rural, bem como o acesso às políticas públicas de desenvolvimento no campo.

“Para a gente, do Campo Unitário, é muito bom receber esse convite da Emater e poder dividir as nossas demandas, as necessidades do povo do campo. A gente se sente muito contemplado [pelo fato de] a Emater pensar no produtor, nas famílias que estão acampadas e nas assentadas, pensar em uma forma de nos ajudar a escoar nossa produção, de subsidiar o começo do plantio”, disse Janaina Elisiário, do Acampamento Marielle Franco.

O presidente da Emater, Cleison Duval, falou sobre os programas de compras governamentais como uma das políticas públicas de auxílio na comercialização para os pequenos produtores.

“Queremos envolver o maior número possível de produtores nesses programas, porque a gente sabe que é dinheiro que chega à mão do produtor e consegue impactar diretamente a vida das famílias”, afirmou Duval. Ele destacou a importância de os produtores se organizarem para participar dos programas.

De acordo com a diretora-executiva da Emater, Loislene Trindade, o encontro foi realizado com objetivo de conhecer melhor as demandas e entender onde e como pode ser possível atuar.

“Acho que podemos trabalhar em muitas frentes juntos, inclusive pela certificação orgânica. Trabalhar também a agroecologia, que é um movimento dentro do produto orgânico”, apontou ela, que lembrou, como oportunidade, a inclusão dos alimentos orgânicos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Temos assistência técnica, mas não tínhamos esses encontros, essa troca de informações. A ideia é aumentar a parceria e construir juntos propostas para o povo do campo”, afirmou Claudionor Pereira, do Movimento de Apoio ao Trabalhador Rural (MATR).

Também estiveram presentes representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), da Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar (Fetraf) e do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) do DF.

As informações são da Agência Brasília