DER suspende operações de fluidez durante feriado de carnaval

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) suspendeu as operações de fluidez durante a próxima segunda e terça-feira (20-21). Em dias úteis, as operações são realizadas na Estrada Parque Ceilândia (DF-095 / Estrutural), na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho entre o viaduto de Samambaia e o viaduto do Pistão Sul, e na BR-070.

Na próxima terça, o Eixão será fechado para o Eixão do Lazer, onde pedestres ficam livres para circular e realizar modalidades de esporte e lazer.

Além desses, o departamento ainda informou que os serviços de atendimento ao público na sede do órgão ficarão suspensas nos dias 20 e 21. O serviço voltará a funcionar a partir das 14h do dia 22.