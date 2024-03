Sejus leva o programa Eleitor do Futuro para escola em Santa Maria

A expectativa é atender cerca de 1 mil estudantes que tenham entre 15 e 18 anos (incompletos)

Menos de um mês após firmar o acordo de cooperação técnica para a criação do Eleitor do Futuro, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus/DF) deu início ao programa nesta quarta-feira (13), levando a carreta do Na Hora para o Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria, primeira escola a receber a iniciativa.

O Eleitor do Futuro visa facilitar para o jovem a criação do título de eleitor, permitindo que ele se aliste nos arredores do próprio colégio onde estuda. A carreta do Na Hora ficará no CEM 404 até o fim da semana. A expectativa é atender cerca de 1 mil estudantes que tenham entre 15 e 18 anos (incompletos).

O programa é desenvolvido em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF) e a Secretaria de Educação. Estiveram na escola na tarde de hoje (13) a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani; o presidente do TRE/DF, Roberval Belinati; e a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, falou com os estudantes sobre a importância do título de eleitor e do poder de voto dos jovens. “A fase adulta, de responsabilidades, já está batendo na porta de vocês. A gente quer muitas coisas, mas para isso também temos responsabilidades. A gente vota. E isso é um direito”, disse.

“Então hoje, temos que falar sobre isso, vocês têm o poder de mudar a realidade de vocês. Para que essa mudança seja feira, várias autoridades já passaram pelo que vocês estão passando. Isso daqui, é o exercício da cidadania. É o direito e o dever. Vocês têm o dever de votar a partir dos 18 anos, e a partir dos 16, é um direito”, finalizou.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá também esteve presente. Ela cumprimentou o presidente do TRE/DF, Roberval Belinati, e o destacou como um exemplo de onde os jovens podem chegar. Ressaltou, ainda, a importância da ação realizada.

“Hoje passamos um recado muito importante. A cidadania começa quando o cidadão escolhe quem irá liderar, tanto no âmbito legislativo, quanto executivo. Vocês escolhem o candidato, quem os representa, mas ainda tem um próximo passo, acompanhar. É preciso acompanhar o trabalho, ser um eleitor consciente, é o que queremos que vocês sejam. Bem vindos a carreta do TRE, o futuro do Brasil está aqui”, afirmou.

O programa deve passar por diversas regiões administrativas do DF. A carreta do Na Hora ficará na frente de escolas de ensino médio ou profissionalizantes.