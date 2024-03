Defensoria Pública do DF homenageia parceiros da instituição na execução do projeto Dia da Mulher

Na ocasião, foram homenageados representantes de órgãos e instituições públicas e empresas privadas do DF

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) homenageou parceiros da instituição na execução do projeto Dia da Mulher. A cerimônia de entrega das placas com moção de louvor pela participação na ação foi realizada nessa sexta-feira (8/3), no Nuclão da DPDF, e agraciou também as mulheres reconhecidas por sua atuação em espaços de decisão e combate à violência doméstica e familiar. Na ocasião, foram homenageados representantes de órgãos e instituições públicas e empresas privadas do DF que trabalham em parceria com a DPDF na promoção de direitos das mulheres.

O Defensor Público-Geral Substituto da DPDF, Fabrício Rodrigues, agradeceu a presença dos representantes dos órgãos parceiros, que, junto com a Defensoria, desenvolvem mensalmente trabalhos de atendimento nas mais diversas áreas voltados às mulheres do Distrito Federal. “Hoje, celebramos e festejamos o sucesso desse projeto, que desde maio de 2023, já atendeu mais de 5 mil mulheres. Consciente de todos os desafios que as mulheres enfrentam em nossa sociedade, neste 8 de março, a DPDF abraça todas vocês, desejando um futuro melhor e comprometendo-se a continuar trabalhando para garantir os seus direitos”, disse Rodrigues.

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya reforçou que homenagear parceiros da DPDF no Dia da Mulher reconhece e fortalece a colaboração essencial na execução de projetos voltados para a igualdade de gênero. “A iniciativa reforça a importância da união de esforços na promoção de ações que visam empoderar, proteger e garantir os direitos das mulheres, contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva”, afirmou.

O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), Desembargador Cruz Macedo, foi um dos homenageados. Macedo destacou o trabalho da Defensoria na defesa da cidadania e agradeceu por ter sido lembrado pela DPDF. “Essa instituição tão importante e fantástica está presente na maioria dos nossos processos criminais, um trabalho muito importante para a cidadania”, defendeu.

A senadora Damares Alves defende que o Dia da Mulher transforma e possibilita novas realidades para mulheres em situação de vulnerabilidade. “A ação oferece oportunidades para o público feminino, ofertando diversos serviços gratuitamente a fim de garantir acesso à justiça, proteção legal e promoção de direitos, contribuindo para a equidade de gênero e a defesa dos direitos humanos.”, definiu.

Para o Vice-Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio/ DF), Sebastião Eduardo Abritta Aguiar, homenagear parceiros na execução de projetos para mulheres vulneráveis é crucial, pois reconhece o trabalho coletivo em prol da justiça social. “Essa valorização fortalece parcerias, motiva a continuidade do engajamento e amplia o impacto positivo nas vidas das mulheres em situação de vulnerabilidade, criando uma rede de apoio mais robusta e eficaz”, defendeu.

A comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros Habka, reforça que a homeagem aos parceiros da DPDF é um incentivo para que outras instituições públicas e privadas se inspirem e participem do Dia da Mulher, para aumentar a rede de apoio do projeto. “A iniciativa promove a redução da desigualdade e da exclusão social, atingindo mulheres mais carentes da sociedade”, afirmou.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF ocorre na primeira segunda-feira de cada mês. Caso seja feriado, o evento é realizado no primeiro dia útil subsequente. A 10ª edição foi especial e ocorreu, excepcionalmente, em uma sexta-feira (8/3), data da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Em alusão à data, a edição contou com uma vasta oferta de serviços para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Durante as 10 edições de 2023, o Dia da Mulher realizou mais de 7 mil atendimentos. A cada edição, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e culturais.

A ação conta com a parceria do Instituto Sabin, do Sesc, do Senac, da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), da Codhab, da Secretaria da Mulher, da Secretaria de Saúde, da Sejus, da Sedet, da Secretaria da Pessoa com Deficiência, da Fiocruz, do HOB, do TJDFT, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), da Caesb, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Administração Regional do Plano Piloto.