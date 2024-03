Abertas inscrições para cursos de Libras presenciais e na modalidade EaD

Escola de Governo oferece aos servidores vagas nos níveis básico e intermediário

O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2020, apontou no Distrito Federal cerca de 97,7 mil pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, das quais 25 mil delas se comunicam por Libras. Sempre atenta à pauta de inclusão, a Escola de Governo do DF (Egov), órgão vinculado à Secretaria de Economia (Seec), abre inscrições para as primeiras turmas deste ano nos cursos de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais) destinados a servidores públicos.

Além dos cursos básicos de níveis 1 e 2, há vagas para o nível intermediário e também para o curso Comunicando em Libras, que será ministrado na modalidade de Educação a Distância (EaD), ou seja, totalmente online.

Integrante da turma de 2023, a diretora de Contratos da Seec, Maria Alves de Souza Mito, fez seu relato sobre o curso: “A Libras é necessária em todas as áreas e em todos os lugares públicos. As professoras são muito dinâmicas, o que torna o aprendizado mais fluido e me fez amar estudar”.

Outro servidor que participou do curso presencial, o assessor jurídico da Administração Regional de Santa Maria, Lucas Marques de Souza, ressalta a metodologia utilizada nas aulas: “Aqui foi plantada a sementinha, e daqui precisamos dar continuidade à prática, à interação com os surdos e aos estudos em outros níveis, como intermediário e avançado, para assim cuidarmos da inclusão das pessoas surdas, principalmente em nosso ambiente de trabalho”.

A diretora-executiva da Egov, Juliana Tolentino, reforça: “Quando mais pessoas aptas a se comunicarem em Libras, melhor. A expectativa da Egov é que em cada órgão do GDF haja servidores com domínio do idioma, favorecendo a inclusão da população surda com acesso imediato aos serviços públicos”.

Cursos da Egov

→ Comunicando em Libras

Período: de 1º/4 a 2/5

Horário: livre

Carga horária: 40 horas

Inscrições: até o dia 25 deste mês, por este link

→ Libras – módulo básico I

Período: 8/4 a 17/6

Horário: das 8h às 11h ou das 14h às 17h

Carga horária: 60 horas

Inscrições até 2/4, por este link

→ Libras – módulo básico II

Período: 8/4 a 17/6

Horário: das 8h às 11h

Carga horária: 60 horas

Inscrições até 2/4, por este link

→ Libras – módulo intermediário I

Período: 8/4 a 17/6

Horário: das 8h às 11h

Carga horária: 60 horas

Inscrições até 2/4, por este link.

*Com informações da Seec