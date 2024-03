DF registra duas mortes por COVID

Além dos dois que vieram a falecer, a SES-DF relatou outras três mortes que aconteceram em abril, maio e dezembro de 2023

Mesmo com a vacinação bem avançada, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que houveram mais duas mortes em decorrência da COVID-19 em 2024.

As mortes aconteceram no dia 7 e 22 de fevereiro deste ano. Com o número, a capital federal chegou a seis óbitos causados pela doença neste ano.

Além dos dois que vieram a falecer, a SES-DF relatou outras três mortes que aconteceram em abril, maio e dezembro de 2023. Os cinco pacientes que morreram sofriam de comorbidades e tinham mais de 60 anos.

O DF registrou 940.197 casos confirmados de Covid. Desse total, 11.978 pessoas morreram por complicações causadas pela doença.

Atualmente, a taxa de transmissão da doença está 1,05, o que mostra que a taxa de contaminação está avançando.