Empresária brasiliense ajuda a construir um Brasil de novos autores

Hulda Rode é jornalista, escritora e lidera a Escreva, startup especializada na formação de interessados em ingressar no mercado editorial

Há quem diga que livros são como chaves que abrem portas para universos imaginários, desafiando a realidade e expandindo os horizontes de nossas mentes para além dos limites do conhecido. Eles convidam a explorar as fronteiras do pensamento crítico, a adquirir conhecimento e habilidades, sendo uma fonte inesgotável de inspiração e crescimento pessoal, contribuindo assim para a evolução da sociedade.

Para além do puro deleite da leitura, há quem veja nos livros um universo repleto de outras oportunidades. Assim aconteceu com a jornalista Hulda Rode. Ela, juntamente com Guilherme Vicente de Morais, é fundadora da Escreva, uma startup brasiliense especializada na formação de novos autores, com a missão de ajudar as pessoas a escreverem seu primeiro livro, sendo um exemplo de sucesso.

A marca tem origem no sonho de infância de Hulda e começou a florescer precisamente no dia 5 de fevereiro de 2020, com a intenção de impactar e transformar vidas de maneiras profundas. “Sempre gostei do universo dos livros. Eu pintava, desenhava, escrevia contos, crônicas e poemas. Eram nesses momentos que me sentia acolhida”, relembra.

A Escreva, no entanto, nasceu como uma empresa do segmento de comunicação, em 2017, após Hulda perceber que precisava de um novo propósito de vida. Olhando para registros fotográficos, ela compreendeu que sua missão de vida era dedicar-se à escrita.

Com o tempo, Hulda amadureceu a ideia do negócio e traçou uma estratégia para que seu empreendimento pudesse oferecer ajuda a um número maior de pessoas. Após ser informada que poderia fazer uma alteração contratual em seu CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) para transformar sua empresa em uma editora, a escritora prontamente realizou a mudança. Sendo autodidata no universo editorial, ela obteve um prefixo junto à Câmara Brasileira do Livro (CBL) para iniciar suas operações no mercado. “O nosso modelo de negócio é inédito no Brasil porque a gente ensina, desenvolve e acelera a pessoa ou o grupo de indivíduos que vai iniciar a jornada de escrever o primeiro livro. A gente trabalha com novos autores, enquanto as demais editoras dão preferência àqueles que já têm nome no mercado”, conta.

Além de liderar as operações da Escreva, Hulda também é escritora consolidada no mercado editorial brasileiro. Seus livros abordam temáticas profundas, desde biografias de pacientes até reflexões sobre a solidão e a obesidade.

O apoio do Sebrae no Distrito Federal desempenhou papel fundamental no crescimento da Escreva. Hulda conheceu o trabalho da instituição em 2012, quando começou a buscar conhecimentos na área empresarial e participou de oficinas e outras atividades direcionadas à formalização de pequenos negócios e compreensão de outros temas relevantes para empreendedores.

O relacionamento com o Sebrae tornou-se mais estreito com o passar dos anos, quando a instituição passou a oferecer consultorias especializadas. Foi por meio desse apoio que Hulda conseguiu modelar seu plano de negócios, aprimorar serviços e participar de soluções como o Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) e o Programa Brasil Mais Produtivo. Nos últimos dois anos, a Escreva participou do Sebrae For Startups, solução cujo objetivo é apoiar e fortalecer o ecossistema de inovação, estabelecer conexões entre startups e parceiros de negócios e impulsionar novas soluções de ciência e tecnologia, fomentando ações inovadoras.

“Eu costumo dizer que o Sebrae tem um espaço de honra dentro do organograma da Escreva. Tudo o que precisei aprender, tudo que precisei desenvolver, encontrei no Sebrae. É um parceiro técnico para quem apresentava minhas ideias, os meus sonhos e eles ajudaram a tornar realidade”, assegura Hulda.

Como exemplo do crescimento da casa editorial está o número de autores já beneficiados ao longo dos últimos quatro anos. A Escreva iniciou os atendimentos em 2020 com apenas cinco e, atualmente, conta com 120 autores que publicaram obras técnicas em áreas como administração, direito, economia, educação e saúde, além de biografias diversas, que transformam pessoas anônimas em protagonistas. Os livros são escritos por autores principais e em coautoria. Todo o serviço de editoração é feito pela equipe da Escreva, assim como toda a comercialização das obras, que podem ser entregues no Brasil e no mundo.

À medida que a Escreva vai crescendo e identificamos uma nova dor, já sabemos que é hora de se capacitar novamente. Como a rotina é corrida, a gente dá preferência por consultorias que o Sebrae sempre oferece para estar aplicando em nosso dia a dia”, acrescenta.

Hulda também participou, no ano passado, do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino no Brasil, reconhecendo o trabalho e a dedicação de mulheres empreendedoras que contribuem para o desenvolvimento do país. Ela ficou em terceiro lugar na categoria Pequenos Negócios. “Eu considero o prêmio como um Oscar do empreendedorismo e isso para mim, foi um presente. Mostrou que a Escreva é um negócio que tem feito diferencial para as pessoas. Foi uma chancela do Sebrae que dá força para o meu negócio continuar forte”, revela.

Recentemente, Hulda deu o pontapé inicial das atividades da editora em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Mais adiante, ainda em 2024, ela planeja lançar mais dois livros de sua autoria, um guia prático sobre como escrever biografias, dar continuidade ao programa de mentoria e ao projeto de formações culturais, e emanar esforços para a recém-lançada plataforma de educação da marca, a Escreva Labs. “O nosso plano de voo é continuar ajudando a construir um Brasil de novos autores”, finaliza ela.