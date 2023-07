Novacap no Capital Moto Week 2023: Segurança nas Vias, Sustentabilidade e Ação Social

Companhia atuou na urbanização para garantir a segurança do evento. Também doou 600 mudas para o público e participou da Vila do Bem

Além de toda a energia dos motores e acordes de rock, a edição 2023 do Capital Moto Week (CMW) também contou com a participação da Novacap. Para garantir a segurança dos 350 mil motociclistas e mais 450 mil participantes do evento, a Companhia realizou a limpeza e reparos nas bocas de lobo, reposição de meio fio, tapa buraco, pavimentação e a desobstrução de 118 metros de redes de águas pluviais no Parque de Exposições da Granja do Torto, onde o evento é realizado. E não parou por aí, duas praças contendo paisagismo, bancos e cenários para fotos foram construídas pelas equipes da Novacap para embelezar os dez dias de evento. As artes ficaram por conta do talentoso grafiteiro Elom.

Durante os dias 24, 25 e 26 de julho, a Vila do Bem, ação social do Capital Moto Week, recebeu mais de 350 funcionários da Novacap para consultas médicas, cortes de cabelo, exames femininos e masculinos, serviços de beleza e barbearia. Além disso, órgãos como CAESB, Detran, Ministério do Trabalho e Secretaria da Mulher ofereceram atendimento ao público. A Novacap também participou com a doação de 600 mudas e ecobags para o público e um vídeo institucional para que os visitantes da tenda pudessem conhecer mais sobre o trabalho da empresa.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, parabenizou os organizadores do evento e os órgãos participantes. “Gostaria de parabenizá-los pela grandeza deste evento que é o maior encontro de motos do mundo e nós, do Governo do Distrito Federal, os recebemos com todo carinho. Toda nossa estrutura de Governo está voltada a dar apoio para que tudo ocorra da melhor maneira possível”, disse.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, destacou a importância dessa iniciativa. “Toda ação de interesse da comunidade em que a Novacap possa garantir a segurança das vias e embelezar através do paisagismo, a Companhia irá participar. Estamos comprometidos com tudo que diz respeito à qualidade de vida, à preservação ambiental e à melhoria das condições de trabalho das pessoas. Essa é uma determinação do próprio governador Ibaneis Rocha. Vamos zelar pelo Distrito Federal e também pelos nossos empregados,” disse.

Juliana Jacinto, idealizadora e organizadora do Capital Moto Week, comentou sobre essa interação com a Novacap. “A parceria entre o Capital Moto Week com a Novacap foi incrível e muito especial. Em nome do presidente, Fernando Leite, gostaria de agradecer todos os colaboradores que auxiliaram no evento. Daqui para frente a Novacap é família Moto Week”, declarou.

Participante do evento, Marcia Oliveira, cabeleireira, expressou sua satisfação com a Vila. “Faço parte da equipe do Senac, estou cortando o cabelo das pessoas e ajudando a aumentar a autoestima delas. Aproveitei para conhecer o trabalho maravilhoso que a Novacap está realizando. Educação ambiental é importante e gostaria de parabenizá-los por esta ação. Fiquei muito feliz quando me deparei com a doação de mudas”, afirmou.

Além das ações de manutenção que aconteceram na Granja do Torto, a Novacap também contribui com a compensação ambiental do festival. Na edição anterior, para minimizar o impacto do aumento da produção de gás carbono, a Companhia Urbanizadora doou mais de 3 mil mudas de árvores nativas do cerrado. A mesma ação está prevista para esse ano, após o cálculo ambiental que será executado ao final do evento.