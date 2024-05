Secretários de Segurança Pública se reúnem no DF

A 90ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp) começa nesta quarta (8). A solenidade de abertura será realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), onde o evento permanece até quinta (9), com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Durante os dois dias, secretários de Segurança Pública de todo o país estarão reunidos com o objetivo de discutir políticas públicas para combater a criminalidade e trocar experiências e práticas bem-sucedidas.

“Esta é uma oportunidade de compartilhar experiências e projetos estratégicos que têm apresentado resultados positivos nas diferentes unidades da Federação e, além disso, contribuir com as políticas de segurança pública nacional junto ao Ministério da Justiça, já que é um conselho consultivo do órgão federal”, ressalta o secretário de Segurança Pública do DF e atual presidente do Consesp, Sandro Avelar.



Entre os temas a serem debatidos, estão crime organizado e violência urbana, inteligência, rede interfederativa do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e legislações.

O Consesp reúne os secretários de Segurança Pública do país e tem, entre as missões, a de representar os interesses comuns das secretarias junto ao MJSP, bem como propor medidas para aperfeiçoamento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF