Campanha do Agasalho promove arrecadação de itens para população vulnerável

Cerca de um mês antes de o inverno chegar, o Governo do Distrito Federal (GDF) une esforços com a sociedade civil para aquecer os que mais precisam. A campanha do Agasalho Solidário pretende arrecadar mais de 8 mil itens até 16 de julho para distribuir entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a estação mais fria do ano.

Qualquer pessoa pode participar da campanha doando cobertores e roupas de frio, como casacos, meias, luvas e gorros para adultos e crianças. As doações podem ser feitas nos pontos de coleta nos órgãos do GDF, como o Palácio do Buriti, as administrações regionais, batalhões da Polícia Militar e grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Idealizada e coordenada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, por meio da Chefia-Executiva de Políticas Sociais, a campanha do Agasalho Solidário espera superar as arrecadações do ano anterior e impactar positivamente milhares de brasilienses.

“A ação tem um histórico de sucesso. O nosso objetivo é mobilizar a comunidade para contribuir ainda mais este ano, garantindo que um número maior de agasalhos e cobertores seja arrecadado para ajudar aqueles em situação de vulnerabilidade, para que possam se proteger do frio e enfrentar as baixas temperaturas com mais conforto e segurança”, afirma a primeira-dama.

Nos últimos cinco anos, a campanha já arrecadou mais de 51 mil itens de combate ao frio. Neste ano, para impulsionar a iniciativa, a Chefia-Executiva informa que promoverá uma série de iniciativas e ações para estimular a doação pela população. Os itens arrecadados serão distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social de todas as regiões administrativas do DF.



Participe

Contribua e divulgue a campanha entre os amigos e familiares. Para facilitar o trabalho de distribuição, é ideal que os itens estejam limpos e em bom estado de conservação. Preferencialmente, as peças devem ser colocadas em sacos plásticos transparentes, para facilitar a visualização.

Informações são da Agência Brasília