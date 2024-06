Secretário Marcelo Vaz esclarece pontos importantes do PPCUB

Na manhã desta quinta-feira (27) o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, Marcelo Vaz foi entrevistado pelo podcast “Ponto a ponto do GDF”, onde falou sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB)

O secretário explicou que o PPCUB é um plano “extremamente saudável para a cidade” e que a execução já estava prevista na Lei Orgânica de 1990.

Marcelo Vaz destacou o ponto do uso e preservação do solo local. “É com o uso e preservação do solo que a gente define a preservação da cidade, que aí a gente proíbe qualquer coisa que esteja além do que foi projetado”.

O secretário relembrou que o PPCUB vem sendo discutido há 15 anos e foi intensificado nos últimos dois anos pelos poderes responsáveis e também com a população. “Nós temos a consciência que o tema foi discutido pela população e tanto no executivo como também no legislativo”.

Vaz pontuou que a medida não deve interferir no plano urbanístico da cidade. “O PPCUB traz muito pouco alteração no que diz respeito à paisagem urbana, o que a gente fez foi consolidar a maioria das normas que já estavam vigentes. As alterações feitas foram as diversificações de uso, então algumas emendas foram colocadas pela Câmara”.

Segundo o secretário do GDF, as construções de hotéis nas quadras 900 nas Asas Sul e Norte, a implementação de camping e também o uso comercial das embaixadas foram vetados pelo governador Ibaneis por terem sido considerados temas sensíveis para a população.

Hotéis

O aumento da altura dos “hotéis baixos” não terão influência na paisagem urbana e não haverão construções de novos lotes e sim reforma dos novos. “A secretaria considerou que seria uma alteração importante para a cidade pois na área, temos 16 lotes, alguns estão abandonados e possuem grande número de moradores de rua”, pontuou.

O representante do GDF também falou que já existem alguns hotéis com altura até maior com as que o PPCUB traz. “Os lotes tem tamanho de 12 metros e devem ser ampliados para 35 metros, mas serão estudadas todas as necessidades.”

Segundo Marcelo Vaz, a previsão de reforma é pensando também no crescimento do setor econômico para os hotéis que possuem três andares e que devem ter um aumento de demanda. Além disso, o GDF se preocupa em movimentar a área que segundo o secretário está “deteriorada”.

O plano foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e deve ser encaminhado para o GDF que em breve deve ser sancionado com os vetos feitos pela Câmara e também pelo governador Ibaneis Rocha.