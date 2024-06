Abertas inscrições para a Olimpíada de Integração das Forças de Segurança 

A sétima edição da Olimpíada de Integração das Forças de Segurança (Olinsesp) está com inscrições abertas até 25 de julho. A iniciativa envolve servidores das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do DF, Departamento de Trânsito, Defesa Civil, Casa Militar e Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP). As inscrições deverão ser feitas pelos coordenadores de cada unidade.

O objetivo é fortalecer a sinergia entre as forças de segurança do DF durante o evento, que ocorre entre 9 e 30 de agosto deste ano. Nesta edição, os interessados poderão disputar 16 modalidades: basquetebol, beach tennis, cabo de guerra, dominó, futebol de campo, futsal, judô, jiu-jitsu, natação, vôlei de quadra, vôlei de praia, tênis de mesa, triathlon, xadrez e orientação.

“Além de fomentar um estilo de vida saudável, os jogos esportivos proporcionam uma oportunidade única para fortalecer o espírito de equipe e a parceria entre as corporações”, afirma o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar. “A interação fora do ambiente de trabalho promove o aprimoramento das habilidades físicas e técnicas dos participantes, contribuindo para o desempenho de suas atividades profissionais.”

Segurança integral

A olimpíada integra o programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, que consiste na articulação com a sociedade civil e na atuação conjugada entre órgãos e entidades governamentais e não governamentais em eixos de segurança integral, que priorizam projetos, ações e serviço com foco na redução sustentável dos índices de criminalidade e violência, no aumento da sensação de segurança e na melhoria das condições sociais gerais da sociedade com a promoção de direitos humanos.

O eixo de ação é o Servidor Mais Seguro, que visa promover a qualidade de vida no trabalho, o aperfeiçoamento das habilidades e atenção à saúde dos profissionais de segurança pública, fomentando o bem-estar físico e mental, com impactos no serviço prestado à sociedade.

“São quase R$ 8 milhões em investimentos para melhoria de condições médicas, mentais, construção da nova sede de saúde biopsicossocial”, reforça o titular da SSP.

A ficha de inscrição deverá ser preenchida, exclusivamente, pelo coordenador de cada força de segurança, neste link.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública do DF