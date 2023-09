Secretário de Segurança do DF tem férias suspensas

O descanso de Avelar iria até o próximo dia 22, porém, de acordo com Ibaneis, a medida foi tomada por “necessidade do serviço”

Para não deixar o fantasma do 8 de janeiro passar perto do Distrito Federal novamente, o governador Ibaneis Rocha (MDB) suspendeu as férias de Sandro avelar, o secretário de Segurança Pública da capital federal. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF).

O descanso de Avelar iria até o próximo dia 22, porém, de acordo com Ibaneis, a medida foi tomada por “necessidade do serviço”.

A Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília, é palco do desfile de 7 de setembro, e um grande esquema de segurança está sendo montado pelo GDF. Foi montado o Gabinete de Mobilização Institucional para promover a ordem pública e social, coordenar as atividades administrativas e acompanhar os eventos do feriado, e diversos órgãos e entidades poderão ser convidados para participar do gabinete.

Além disso, foi autorizado o uso da Força Nacional de Segurança em apoio ao DF durante as festividades do desfile. Celina Leão, a vice-governadora do DF, disse que haverão mais policiais nas ruas do que no dia da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O desfile na Esplanada está previsto para às 9h, e contará com a presença de Lula. O tema desse ano é democracia, e são esperadas 30 mil pessoas no evento.

Sandro Avelar poderá voltar às férias no período entre 14 de novembro e 1º de dezembro, conforme publicado no despacho assinado por Ibaneis.