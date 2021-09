Secretário de Saúde confere atendimento nos prontos-socorros do Hran

Manoel Pafiadache conheceu a Unidade de Queimados, referência no Centro-Oeste, e também conferiu estoques de insumos

O secretário de Saúde, general Pafiadache, visitou o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) na tarde deste sábado (4). Durante a visita, o titular da pasta conheceu a Unidade de Queimados e verificou o funcionamento dos prontos-socorros, como o da clínica médica, que voltou, na última quarta-feira (1º/9), a receber pacientes não covid, após um ano e seis meses funcionando exclusivamente no atendimento a pacientes com covid-19.

O general também conferiu os estoques de insumos e constatou abastecimento. Outras alas, como o ambulatório e salas de exames, também foram visitadas. A secretária adjunta de Assistência à Saúde, Raquel Beviláqua, acompanhou o secretário juntamente com o superintendente da Região de Saúde Central, Pedro Zancanaro, e o chefe da Unidade de Queimados, Anderson de Azevedo Damásio.

Tanto no pronto-socorro, quanto no andar de internação, a Unidade de Queimados continuou a prestar atendimentos a pacientes não covid, mesmo com outros setores mobilizados no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.

Ao todo, o Hran possui 270 leitos, sendo 186 de enfermaria. No pronto-socorro, todos os 52 leitos já foram remobilizados e já atendem pacientes gerais não infectados pela covid-19. Agência Brasília