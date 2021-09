DF notifica 12 mortes por covid neste sábado (4)

Óbitos ocorreram em datas anteriores, mas a causa só foi registrada hoje. Capital chegou a 10.116 mortes pela doença

O Distrito Federal registrou, neste sábado (4), 12 mortes ocorridas por conta da covid-19. Os óbitos ocorreram em datas anteriores, mas a causa só foi registrada hoje.

Dos óbitos somados, oito são de homens e quatro de mulheres. As vítimas moravam em Sobradinho (3), Planaltina (2), Águas Claras, Ceilândia, Lago Sul, Samambaia e Taguatinga. Agora, o DF tem, ao todo, 10.116 mortes causadas pela covid.

Os dados constam no boletim epidemiológico deste sábado (4). O número total de infectados chegou a 474.420 (689 a mais do que ontem). Deste montante, 456.392 pacientes se recuperaram da doença.

As regiões administrativas mais afetadas seguem sendo Ceilândia, com 49.038 casos; Plano Piloto, com 47.156; e Taguatinga, com 37.117 notificações. Samambaia, Águas Claras, Guará, Gama, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria completam a lista das dez primeiras RAs.