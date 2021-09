DF não aplicou doses de CoronaVac suspensas pela Anvisa

Secretaria de Saúde aguarda determinação do Ministério sobre utilização das doses

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que a capital do país recebeu no final de julho o lote 202106038 do imunizante CoronaVac, que teve o uso suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com os esclarecimentos da SES, o lote “não foi distribuído para nenhuma unidade de saúde devido à validade ser superior aos dos lotes recebidos posteriormente”. “As doses foram, portanto, colocadas de quarentena, e a SES/DF aguardará orientação do Ministério da Saúde”, afirma a pasta.

A Anvisa determinou no último sábado (4) a interdição cautelar de lotes da vacina, proibindo a distribuição e o uso dos lotes envasados na planta não aprovada na Autorização de Uso Emergencial (AUE). A decisão foi tomada porque a Agência recebeu comunicado do Instituto Butantan que o parceiro Sinovac, fabricante da vacina CoronaVac, enviou para o Brasil 25 lotes na apresentação frasco-ampola (monodose e duas doses), totalizando 12.113.934 doses.

A unidade fabril responsável pelo envase não foi inspecionada e não foi aprovada pela Anvisa na Autorização de Uso Emergencial da referida vacina. O Instituto informou ainda que outros 17 lotes, totalizando 9 milhões de doses, também envasados no local não inspecionado pela Agência, estão em tramitação de envio e liberação ao Brasil. Ainda no sábado, o Ministério da Saúde informou que está checando os lotes da vacina CoronaVac que foram suspensos pela Anvisa.

De acordo com o vacinômetro, da SES, estão armazenadas na rede de frio na entidade 140 doses do imunizante da CoronaVac para aplicação da primeira dose (D1) e 73.650 para a segunda (D2). Desde o início da campanha de imunização, o Distrito Federal recebeu mais de um milhão de doses da vacina CoronaVac. Com relação a AstraZeneca e Pfizer, a Secretaria informa em sua página na internet não dispor de nenhuma dose de D1. Já para D2, estão armazenadas na rede de frio 51.250 doses de AstraZeneca e 45.630 de Pfizer, respectivamente.

Doses da Pfizer

Enquanto analisa a suspensão de aplicação das doses da CoronaVac, o Ministério da Saúde informou ontem que recebeu 1,5 milhão de doses do imunizante da Pfizer/BioNTech. “As vacinas serão distribuídas nos próximos dias”, informou.

De acordo com dados da Codeplan, existem, no Distrito Federal 220.210, pessoas com idade entre 12 e 16 anos, cuja vacinação ainda não foi iniciada. Esse público só pode tomar o imunizante da Pfizer, sendo necessárias, portanto, 440.420 doses da vacina norte-americana para imunizar estes adolescentes.