Secretarias se juntam para contratar mão de obra carcerária

Parceria entre Sejus e Seape visa incentivar atividades destinadas a ressocializar por meio de capacitação profissional

Com o objetivo de contratar mão de obra carcerária para iniciativa privada, em atividades destinadas à capacitação profissional, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap) fez uma aparceria com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape). Os trabalhos serão desempenhados nos âmbitos intramuros e extramuros nas unidades prisionais.

“Acreditamos que os pilares para a reinserção social e o retorno do reeducando ao convívio social são a educação, qualificação profissional e trabalho”, afirma o secretário de Administração Penitenciária, Wenderson Teles. “Precisamos entregar à sociedade um cidadão diferente do que foi recolhido ao cárcere, e isso só é possível se oferecermos oportunidades. Sem dúvida, a contratação de mão de obra carcerária é o caminho para para que a ressocialização ocorra efetivamente.”

Recuperação

“Essas oportunidades de trabalho, sobretudo as que ofertam cursos profissionalizantes para os egressos, servem como um efetivo instrumento de ressocialização, pois aprimoram o desenvolvimento de habilidades dos reeducandos, auxiliam na educação e promovem a empregabilidade”, avalia a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. “É notório o auxílio que essas vagas significam para os reclusos e suas famílias.”

Os interessados deverão se dirigir à sede da Funap (SIA Trecho 2, lotes 1835/1845), onde poderão preencher requerimento como tomadores de serviço endereçado à Diretoria Executiva da fundação, anexando os documentos e cumprindo os termos exigidos na Resolução nº 02/2019.

“Nossa missão é contribuir para a recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, oferecendo treinamento profissional e oportunidades de trabalho remunerado, buscando a diminuição da criminalidade no âmbito do Distrito Federal”, explica a diretora-executiva da Funap, Deuselita Martins. Ela lembra ainda que as empresas terão custo reduzido na contratação de reeducandos.

Confira mais detalhes da chamada pública da Funap.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília.