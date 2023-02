Promotoria denuncia homem que matou após discussão em frente a distribuidora de bebidas

Após uma discussão na madrugada do dia 29 de janeiro, Gustavo matou Clean Rodrigues Rocha na Quadra 9, lote 14, no Gama

Ontem (6), a Promotoria do Tribunal do Júri do Gama, do Ministério Público, ofereceu denúncia contra Gustavo Freitas Sousa, acusado de homicídio qualificado por motivo fútil. Após uma discussão na madrugada do dia 29 de janeiro, Gustavo matou Clean Rodrigues Rocha na Quadra 9, lote 14, em frente à distribuidora Altas Horas, localizada no Setor Oeste do Gama.

Segundo a investigação, Gustavo estava provocando Clean e teria também o empurrado. Depois, eles entraram em luta corporal e Gustavo sacou uma faca, desferindo golpes contra Clean antes de fugir.

Hoje o réu já está preso, onde aguarda o julgamento.