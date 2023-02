PRF prende casal de estelionatários na BR 060

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) prendeu nesta segunda-feira um homem, 39, e uma mulher ,35, pelo crime de estelionato

A Polícia Rodoviária Federal(PRF) prendeu nesta segunda-feira um homem, 39, e uma mulher ,35, pelo crime de estelionato. Os criminosos foram presos na BR 060, em Anápolis/GO.

Os policiais estavam em fiscalização quando abordaram o veículo que estava sendo conduzido por um homem. Após as averiguações nos sistemas da PRF, foi verificado que já havia um boletim de ocorrência contra a dupla, por estelionato no dia três de fevereiro desse ano, e registrado na delegacia especializada no atendimento ao idoso de Anápolis.

Uma idosa, de 55 anos, foi alvo dos estelionatários, ela foi acionada e fez o reconhecimento do casal. A dupla foi encaminhada à central de Flagrantes de Anápolis e o carro foi apreendido.