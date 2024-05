Secretaria de Saúde apoia campanha e arrecada doações a vítimas de enchente no Sul do País

A campanha “Todos Unidos Pelo Sul”, iniciada pela Força Aérea Brasileira (FAB), e apoiada pela Secretaria de Saúde (SES-DF) no Distrito Federal, está arrecadando roupas, colchonetes, água potável, alimentos, entre outros. O objetivo é auxiliar vítimas das enchentes que atingem a região Sul do Brasil. A partir desta segunda-feira (6) até sexta (10), os donativos podem ser entregues em diversos pontos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF) espalhados pela capital, das 8 horas às 18 horas.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destaca a importância do apoio da comunidade diante da tragédia. “Juntos, podemos proporcionar alívio e esperança às famílias impactadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Contamos com a generosidade de todos.”

Ao todo, o Samu-DF disponibilizou 22 locais para recolher insumos. “Queremos mobilizar a comunidade próxima a esses pontos. Temos uma equipe para cuidar da logística, que irá buscar e levar os donativos à base aérea”, garante o diretor do Samu-DF, Victor Arimateia. A FAB será a responsável por encaminhar os materiais coletados ao estado gaúcho. Para ver os locais de coleta, clique aqui.

O Rio Grande do Sul vive a maior catástrofe climática de sua história, com cidades inteiras submersas e milhares de pessoas isoladas. Até o momento, 345 municípios estão afetados pelas enchentes. Mais de 19 mil pessoas encontram-se em abrigos e quase 122 mil estão desalojadas. No total, 850, 4 mil cidadãos do estado foram afetados, 276 ficaram feridos e 111 estão desaparecidos.

Insumos necessários

Dentre os materiais necessários para as doações estão colchões, colchonetes água potável, agasalhos, alimentos não perecíveis, galochas, cobertores, itens de higiene pessoal e de limpeza, lençóis, toalhas, casacos infantis e fraldas.

Informações são da SES-DF