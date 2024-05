Para obras no sistema, regiões de Samambaia ficam sem água nesta quarta (8)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) vai executar serviços para a melhoria do sistema de abastecimento de água em algumas quadras de Samambaia nesta quarta-feira (8), das 8h às 22h, e por isso o fornecimento de água será interrompido.

Serão afetadas as quadras QN, QR e QS 311, 313, 315, 317 e 319; QN, QR e QS 511, 513, 515, 517 e 519.

Em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A Caesb informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com resolução da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa).

‌Para mais informações, é possível acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.

Informações são da Agência Brasília