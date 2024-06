Secretária de Educação participa de Maratona Temática no TCDF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) recebeu, nesta quinta-feira (13/6), a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá na Maratona Temática sobre Auditoria em Educação. A gestora participou do primeiro dia do evento e falou sobre alguns desafios e projetos educacionais em vigência no Distrito Federal.

Na presença de representantes do TCDF, Hélvia celebrou a relação de longa data com o Tribunal e comentou sobre o papel fundamental exercido pelo órgão. “O Tribunal de Contas, enquanto uma casa de fiscalização externa, é de suma importância para a assertividade das políticas públicas criadas pela Secretaria”, disse. “Errar é intrínseco do ser humano, e esta casa é indispensável para minimizar os erros e tem muito a contribuir para a melhoria da gestão das políticas públicas”, reforçou.

A secretária também comentou sobre alguns dos desafios da gestão pública educacional no Distrito Federal. “Somos um fenômeno único na federação, contemplamos tanto as atribuições de estado quanto de município. Isso faz com que o desafio seja maior, já que cuidamos das creches até a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e também da Universidade (UnDF), que apesar de autônoma, está associada à estrutura da Secretaria de Educação”, explicou.

Na ocasião, Hélvia também respondeu perguntas sobre ações referentes à disponibilidade de vagas em creches na rede pública. Ela reafirmou o compromisso da SEEDF em atuar intensivamente com o objetivo de diminuir a fila das creches no DF, e citou algumas ações já em vigor para o alcance da meta. “Estamos finalizando a construção de 17 Centros de Ensino de Primeira Infância (CEPIs)”, ressaltou a gestora.

Além disso, no início do ano, a Portaria Nº 31, publicada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), elevou o valor do Cartão Creche para R$ 852,72 e ampliou atendimento do benefício que permite o acesso à creche em instituições privadas credenciadas pelo programa.

Por fim, a secretária chamou atenção à atuação incansável dos profissionais da educação, sejam professores ou gestores, que trabalham para proporcionar uma educação pública de altíssima qualidade. “Na educação, é preciso ser otimista, e esperança é o que precisamos para esse país. As crianças precisam ter acesso a um aprendizado de qualidade porque é a educação que transforma realidades”, concluiu Hélvia.

A “Maratona Temática: Auditoria em Educação” continua nesta sexta (14). O evento tem como objetivo a capacitação dos auditores de controle externo dos Tribunais de Contas de todo o país, além de ser aberto ao público em geral. O foco principal do evento é permitir que os auditores, bem como o público em geral, compreendam o papel dos diversos atores envolvidos nas políticas públicas e nas ações de fiscalização relativas à educação.

*Com informações de João Pedro Eliseu, da SEEDF