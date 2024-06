GDF vai nomear mais de três mil servidores da educação

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai nomear, nesta sexta-feira (14), 3.442 novos servidores para a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). Ao todo, serão nomeados 3.104 professores da educação básica, 80 pedagogos (orientadores educacionais) e 258 gestores de Política Pública e Gestão Educacional. As nomeações foram confirmadas hoje (13) pela pasta ao Jornal de Brasília.

Os cargos de gestores de Política Pública e Gestão Educacional serão divididos nas seguintes áreas: administração: (12 nomeações); arquivologia (04); biblioteconomia (09); comunicação social (11); contabilidade (32); direito e legislação (42); economia (05); nutrição (22); psicologia (67); serviço social (14) e tecnologia da informação (40). Os nomeados têm até 30 dias para tomar posse e mais cinco dias para entrar em exercício.

Os novos professores serão distribuídos entre as mais de 800 escolas da rede pública de ensino das 14 coordenações regionais. De acordo com a SEE-DF, os educadores serão destinados para as áreas com maior necessidade de docentes, que são, em especial, dos anos iniciais. Para a pasta, não houve demora nas nomeações dos aprovados no último concurso público da educação, realizado em 2022.

“A SEE-DF esclarece que não houve demora na nomeação dos professores, na verdade, este é um recorde de agilidade, pois em menos de um ano todas as vagas previstas no concurso, incluindo as do cadastro de reserva, estão sendo nomeadas”, citou a pasta. A última nomeação de servidores da educação no DF ocorreu no dia 27 de dezembro de 2023, quando foram nomeados 812 aprovados no último concurso.

“Poder participar de mais uma cerimônia de nomeação de novos servidores da Secretaria de Educação é uma alegria muito grande. Essa ação dá continuidade às medidas adotadas pelo GDF para elevar a qualidade da educação no DF. Antes de completar um ano de homologação do concurso, estão sendo nomeadas todas as vagas previstas em edital, incluindo o cadastro reserva, o que representa um reforço muito importante na rede pública de ensino”, comentou a secretária da SEE-DF, Hélvia Paranaguá.

A autorização para as novas nomeações já tinha sido feita pelo governador Ibaneis Rocha, no fim de maio. Mas na época, o chefe do Executivo disse que era para nomear 4.172 novos servidores da educação, número menor do que o anunciado hoje pela SEE-DF, que será de 3.442. As novas nomeações somente foram possíveis por conta de uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2024 que foi aprovada no mês passado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Ao JBr, a diretora do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro), Márcia Gilda, lembrou que as nomeações são uma vitória da greve da categoria realizada em 2023: “A assinatura do ato de nomeação é uma importante vitória fruto da nossa greve do ano passado. A nomeação de todo cadastro reserva foi ponto de pauta que possibilitou a suspensão da greve. Nós ficamos muito felizes com as nomeações, e damos as boas vindas a esses novos efetivos da rede pública. Sabemos também que a maioria desses nomeados estão atuando como contrato temporário e agora vão assumir como efetivos”.

Para Márcia, as nomeações são uma vitória, mas ainda há muito o que se conquistar, visto que o déficit na educação do DF é de mais de 14 mil cargos vagos: “ As nomeações são uma vitória da luta dos professores do DF, mas nós sabemos da importância de nomear para além. Queremos que todos os que tiveram a sua aprovação homologada no Diário Oficial, que são chamados de cadastro de excedentes, sejam nomeados. Hoje, nós temos mais de 14 mil cargos vagos na Secretaria de Educação, então há vaga suficiente para nomeação de todos os aprovados para zerar e recompor o quadro efetivos da educação”.