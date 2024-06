MPDFT promove eventos para discutir casos de racismos nas escolas do DF

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED) e da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc), em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE) e a Secretaria de Estado de Educação (SEE), promove no dia 27 de junho o evento “Gente de cor, cor de gente: por uma educação para as relações étnico-raciais”. A iniciativa é voltada aos profissionais da educação e demais interessados na temática e vai abordar boas práticas para uma educação antirracista e pautada na equidade, além de aprofundar o diálogo sobre ações que possam prevenir e coibir a ocorrência de atos racistas em escolas no Distrito Federal.

A programação terá início às 18h no dia 27 de junho. Neste dia, os inscritos vão participar de duas palestras sobre educação para as relações étnico-raciais nas escolas.

As exposições serão da socióloga e formadora de gestoras e professoras em organismos internacionais e redes públicas e privadas na área de educação e relações raciais, Ednéia Gonçalvez e da professora aposentada da Secretaria de Educação do DF e autora do Projeto Mulheres Inspiradoras, Gina Vieira.

No dia 28 de julho a Procuradoria-Geral de Justiça do MPDFT realizará audiência pública para escuta da sociedade, com objetivo de construção de diretrizes voltadas à atuação das escolas diante de casos de racismo. Os trabalhos terão início às 14h e serão divididos em seis etapas: abertura, apresentação, intervalo, debate e conclusão e encerramento.

Na audiência pública o Ministério Público pretende articular as escolas, proporcionando aos educadores e toda comunidade escolar um espaço de escuta visando, entre outras medidas, a construção de documento norteador de ações relacionadas ao tema no ambiente escolar.

De acordo com o NED/MPDFT, o evento tem o objetivo de enriquecer o debate sobre a pauta. Além disso, ao promover o encontro dos diversos atores relacionados à educação no DF, como entidades de classe, acadêmicos, movimentos sociais, gestores públicos distritais e federais, legislativo local, profissionais da educação, pais e alunos, o MPDFT também espera compreender melhor o cenário, reunindo elementos para aprimorar sua atividade-fim nesta temática.

Serviço:

1º dia – Palestras:

Data: 27/06/2024;

Horário: 18h às 21h;

Local: Auditório do MPDFT;

Inscrições neste link.

2º dia – Audiência Pública:

Data: 28/06/2024;

Horário: 14h às 18h;

Local: Auditório do MPDFT;

*Com informações do MPDFT